شباب النور يتوجون بالدوري

توج فريق شباب النور لكرة اليد بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك بعد تصدره جدول الترتيب العام مع ختام منافسات البطولة، السبت، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وجاء تتويج النور باللقب عقب الفوز في «22» مباراة من 24، وتعادل في مباراة واحدة، لينهي الموسم في المركز الأول برصيد «45» نقطة، ويظفر بلقب النسخة الـ 33 من المسابقة، مسجلًا اللقب العاشر في تاريخه ضمن سجل أبطال البطولة.

وشهدت الجولة «23» المؤجلة عددًا من النتائج التي أسهمت في تثبيت المراكز النهائية، وتغلب النور على المحيط بنتيجة «38 -32»، وفاز الصفا على الوحدة «27 - 22»، وتفوق الأهلي على الخليج «24 - 22»، وانتصر القادسية على الخويلدية «30 - 26»، فيما تغلب الحزم على الهدى «24 - 21»، وانتهت مواجهة الترجي والابتسام بالتعادل «30 - 30».

وبحسب جدول الترتيب النهائي، حلّ مضر في المركز الثاني برصيد «43» نقطة، وجاء الخليج ثالثًا بـ«37» نقطة، ثم الأهلي رابعًا بـ«35» نقطة، فيما احتل القادسية المركز الخامس برصيد «30» نقطة.

ويُبرز السجل الذهبي للبطولة تاريخ المنافسة بين الأندية، حيث يتصدر الخليج قائمة الأكثر تتويجًا بـ«13» لقبًا، يليه النور بـ«10» ألقاب، ثم مضر بـ«6» ألقاب، فيما حقق الأهلي لقبين، والقارة والصفا لقبًا واحدًا لكلٍّ منهما.