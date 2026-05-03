موناكو يرسل ميتز إلى الدرجة الثانية

بات فريق ميتز الفرنسي أول الهابطين إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام ضيفه موناكو 1-2 السبت لحساب الجولة الـ 32.

وكان ميتز البادئ بالتسجيل عبر جيسي ديمينجيه، لاعب وسطه، في الدقيقة 49، لكن موناكو أدرك التعادل بواسطة مهاجمه الدولي الأمريكي فولارين بالوجون «61»، قبل أن يخطف نجم أنسو فاتي، المعار من برشلونة، هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتقى موناكو إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة، فيما تجمد ميتز، المعروف بتردده المتكرر بين الدرجتين الأولى والثانية، عند 16 نقطة في المركز الـ 20 الأخير، وهبط بعد موسم واحد فقط في دوري الأضواء.