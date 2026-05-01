رودجرز يثبّت تشكيل الرياض.. جيسوس محتار

فضَّل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تأجيل حسم قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيخوضون مباراة القادسية، الأحد، إلى الاجتماع الفني، ظهر اليوم ذاته، وفق مصادر خاصَّة بـ «الرياضية».

ويجد المدربُ نفسه في حيرة في انتقاء الأسماء الثمانية، لا سيما مع وفرة الخيارات الأجنبية في صفوف الفريق.

وتضمُّ القائمة المتاحة، التي غادرت مع الأصفر العاصمي إلى الدمام، البرتغاليين كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش، والثنائي الفرنسي محمد سيماكان، وكينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، ومواطنه بينتو ماتيوس، حارس المرمى.

ميدانيًّا، اختتم الفريق النصراوي تحضيراته في مركز «دار النصر» التدريبي قبل أن تتَّجه البعثة إلى الدمام عبر طائرة خاصة، استعدادًا لملاقاة القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وعلى الضفة الأخرى، قرَّر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، الاعتماد على التشكيلة ذاتها التي خاضت مواجهة الرياض في الجولة الماضية، وانتهت بفوز فريقه 4ـ0.

وضمَّت التشكيلة البلجيكي كوين كاستيلس في حراسة المرمى، وأمامه خماسي دفاعي مكوَّنٌ من جهاد ذكري، والإسباني ناتشو، والأوروجوياني جاستون ألفاريز، ومحمد أبو الشامات وبونسو ياه على الطرفين.

وفي خط الوسط، اعتمد المدرب على الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والبرتغالي أوتافيو داسيلفا، ومصعب الجوير، بينما يقود الهجوم عبد الله السالم، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

ويغيب عن القادسية في لقاء النصر الإيطالي ماتيو ريتيجي، والألماني جوليان فايجل، وتركي العمار، ووليد الأحمد بسبب إصابات متفرِّقة.

ويتصدَّر الأصفر العاصمي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 79 نقطةً، فيما يحتل القادسية المركز الرابع بـ 65 نقطة.