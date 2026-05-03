بعد 3 أعوام في الظل.. بطل ألمانيا يعود إلى الأضواء

ضَمِن فريق شالكة الألماني الأول لكرة القدم عودته إلى دوري الأضواء بعد غيابٍ دام ثلاثة أعوامٍ عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف 1ـ0، السبت، في المرحلة الـ 32 من دوري الدرجة الثانية.

وسجل التركي كينان كارامان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15، وهو الـ 15 له الموسم الجاري في الدوري، ليقود شالكة، بطل ألمانيا سبع مراتٍ، إلى الـ «بوندسليجا» عقب ثلاثة مواسمَ من الغياب.

وقال الدولي البوسني المخضرم إدين دجيكو، مهاجم شالكة، لشبكة «سكاي ألمانيا»: «كنا نريد هذا الفوز. أردنا الاحتفال مع جماهيرنا».

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي السابق، البالغ 40 عامًا، والذي سجل ستة أهدافٍ مع ثلاث تمريراتٍ حاسمةٍ في ثماني مبارياتٍ منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية: «أنا سعيدٌ جدًّا باتخاذ قرار القدوم إلى هنا، وسنرى ماذا سيحدث لاحقًا».

ورفع شالكة رصيده إلى 67 نقطةً في الصدارة بفارق عشر نقاطٍ عن هانوفر الثالث الذي لا تزال أمامه ثلاث مبارياتٍ.

ويتأهل الأول والثاني مباشرةً، فيما يخوض الثالث ملحقًا من مباراتين ذهابًا وإيابًا أمام صاحب المركز الـ 16 في دوري الأولى.

وبعد أن ضَمِن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأولين، سيُتوَّج شالكة بطلًا للدرجة الثانية في حال لم يفز بادربورن «الثاني» خارج ملعبه على إلفرسبيرج، الأحد.

ويُعدُّ شالكة أحد أكثر الأندية الألمانية جماهيريةً، وكان بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010ـ2011 قبل أن يعيش أعوامًا صعبةً في الآونة الأخيرة.

وكان النادي هبط إلى الدرجة الثانية باحتلاله المركز الأخير في نهاية 2020ـ2021، لكنَّه عاد مباشرةً إلى الدرجة الأولى في الموسم التالي بصفته بطل الدرجة الثانية، ليهبط مجدَّدًا في 2022ـ2023، فيما نجا بصعوبةٍ الموسم الماضي، مكتفيًا بالمركز الـ 14.