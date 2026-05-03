إحصائية «روشن».. 70 فرصة ضائعة تزعج إنزاجي

تُصادق إحصائية «الفرص الكبيرة الضائعة» في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي على صحة تصريحٍ، أدلى به الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد مواجهة الحزم، السبت، ضمن الجولة الـ 31.

وأكد إنزاجي، خلال مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء أفضلية الهلال على بقية فرق الدوري في صنع الفرص، مدلِّلًا بذلك على جودة ما يُقدِّمه الفريق، أمام بعض الانتقادات الموجَّهة له.

وعلى موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يتصدَّر الفريق الأزرق بالفعل قائمة الفرص الكبيرة الضائعة في البطولة بواقع 70 فرصةً.

ويقف النصر، متصدر الدوري، ثانيًا في هذه القائمة بـ 67 فرصةً، يليه القادسية بـ 63، ثم الاتحاد بـ 54.

وفيما سجَّل الهلال 79 هدفًا في البطولة، أحرز النصر 81، مقابل 71 للقادسية، و47 للاتحاد.

وتفصل خمس نقاطٍ بين النصر والهلال قبل آخر أربعة لقاءاتٍ لهما في البطولة، منها مباراةٌ بينهما لحساب الجولة الـ 32.