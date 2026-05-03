في ألفية سيميوني.. أتلتيكو يزيد متاعب «الخفافيش»

ميجيل لورينتي، مهاجم أتلتيكو مدريد، يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في شباك فالنسيا، السبت، ضمن الجولة الـ 34 للدوري (الفرنسية)
مدريد – الألمانية 2026.05.03 | 01:01 am

زاد فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم من متاعب مضيفه فالنسيا بالفوز عليه 2ـ0 ضمن الجولة الـ 34 للدوري الإسباني، وهي المباراة رقم 1000 لمدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 63 نقطةً في المركز الرابع بفارق خمس نقاطٍ خلف فياريال الثالث، فيما تجمَّدت نقاط «الخفافيش» عند 39 في المركز الـ 13، ليبتعد بخمس نقاطٍ فقط عن مراكز الهبوط.
وتقدَّم أتلتيكو في الدقيقة 74 عبر إيكر لوكي، وأضاف زميله ميجيل لورينتي الثاني «82».
ويستعدُّ أتلتيكو لمواجهة أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وكانت جولة الذهاب في مدريد انتهت بالتعادل 1ـ1، الأربعاء الماضي.
وأشرك سيميوني عديدًا من اللاعبين الشباب في اللقاء حيث فضَّل إراحة بعض العناصر الأساسية مثل الأرجنتيني خوليان ألفاريز، والقائد كوكي، والفرنسي أنطوان جريزمان، صانع الألعاب، والحارس السلوفيني يان أوبلاك.


