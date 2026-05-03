بثنائية أوساسونا.. برشلونة يلامس اللقب وينتظر هدية إسبانيول

اقترب فريق برشلونة الأول لكرة القدم كثيرًا من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بفوزٍ متأخرٍ على مضيفه أوساسونا 2ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34.

وسجَّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81، وفيران توريس «86» هدفي برشلونة، بينما أحرز راؤول جارسيا «89» هدف أوساسونا.

ووسَّع الفريق الكاتالوني الفارق بينه وبين ريال مدريد، الذي يلتقي مضيفه إسبانيول الأحد، إلى 14 نقطةً مع تبقي أربع مراحل على نهاية الموسم. وفي حال فوز إسبانيول، سيضمن برشلونة اللقب رسميًّا قبل أن يستضيف الريال في الجولة المقبلة، 10 من الشهر الجاري.

وضغط برشلونة في بداية اللقاء، وسنحت له فرصةٌ حقيقيةٌ عبر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنَّ تسديدته علت العارضة بقليلٍ.

ورد أوساسونا عبر مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير، لكنَّ تسديدته اصطدمت بالعارضة «36» قبل أن يُبعد الحارس جوان جارسيا محاولةً أخرى للاعب نفسه من مسافةٍ بعيدةٍ «38».

وعاود برشلونة الضغط مطلع الشوط الثاني، فأضاع داني أولمو، لاعب الوسط، فرصةً محققةً من مسافةٍ قريبةٍ عندما وقف له أليخاندرو كاتينا بالمرصاد «50» قبل أن يرد أوساسونا من هجمةٍ مرتدةٍ، لكن الحارس تصدى مجدَّدًا لتسديدة روبن جارسيا «69».

وانتزع برشلونة أخيرًا التقدم عندما مرَّر البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد كرةً مميزةً من الجهة اليمنى نحو ليفاندوفسكي الذي تخلَّص من الرقابة، وتابعها برأسه في الزاوية اليمنى «81».

وضاعف الفريق تقدمه بعد خمس دقائق بعد أن فقد أوساسونا كرةً استغلَّها فيرمين لوبيز، ومرَّرها بينيةً إلى فيران توريس الذي حافظ على هدوئه قبل أن يسدِّدها من بين قدَمي الحارس «86».

ورفض أوساسونا الاستسلام، وقلَّص النتيجة بعد دقيقتين عبر رأسيةٍ لجارسيا «88».