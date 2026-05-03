التعادل يقلص حظوظ لانس بالدوري

تراجعت فرص فريق لانس الأول لكرة القدم بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله، السبت، 1ـ1 مع نيس، الذي يكافح للهروب من الهبوط، ضمن منافسات الجولة الـ 32.

ورفع لانس رصيده 64 نقطةً، ولم ينجح في استغلال تعثر منافسه باريس سان جيرمان، حامل اللقب والمتصدر بـ 70 نقطةً، بالتعادل مع لوريان في وقتٍ سابقٍ من السبت.

ومع استمرار فارق النقاط الست، تبقى المنافسة مشتعلةً بين الفريقين في ظل تبقي ثلاث مبارياتٍ لهما، منها مواجهةٌ مباشرةٌ بينهما على ملعب لانس، 13 مايو، ستكون فاصلةً في حسم هوية البطل.

وقبلها يستضيف لانس فريق نانت، الجمعة المقبل، وبعد يومين يستقبل باريس سان جيرمان منافسه بريست على ملعب حديقة الأمراء.

وتقدَّم لانس بهدفٍ، سجله آلان سان ماكسيمين في الدقيقة 61 بعد ركنيةٍ لنيس، ارتدت بهجمةٍ سريعةٍ للضيوف إثر تمريرةٍ بينيةٍ من أدريان توماسون إلى ماكسيمين الذي راوغ الحارس، وسدَّد في المرمى الخالي.

وتغيَّرت الأمور بشكلٍ كبيرٍ عند الدقيقة 81 بعد أن حصل السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، على بطاقةٍ حمراء مباشرة إثر عرقلته سفيان ديوب، لاعب نيس، قبل الانفراد بالمرمى.

وهذه البطاقة الحمراء الأول للاعب، المعار من روما الإيطالي، في مباراته الـ 24 بالدوري مقابل ثلاث بطاقاتٍ صفراء. وسجل عبد الحميد هدفين، وصنع خمسةً لفريقه.

واستغل نيس النقص العددي، وأدرك التعادل بهدفٍ، سجله المدافع التونسي علي العبدي في الدقيقة 84 بعد أن تابع كرةً مرتدةً في الحائط البشري للاعبي لانس أثناء تنفيذ ركلةٍ حرةٍ.

وبهذا التعادل، حافظ نيس على سجله القوي بعدم الخسارة على ملعبه في آخر عشر مواجهاتٍ أمام لانس، محققًا ستة انتصاراتٍ، وأربعة تعادلاتٍ.

ومنح هدف التعادل، الذي سجله عبدي، نقطةً ثمينةً لنيس، ليُوسِّع الفارق بينه وبين أوكسير، صاحب المركز المؤهل لملحق الهبوط، إلى ست نقاطٍ قبل جولتين من نهاية البطولة.