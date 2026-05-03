فاز النصر باللعب وترك لهم الصخب

حين يتحول كل فوز كبير إلى «شبهة» فنحن لا نحمي العدالة بل نهدم الثقة.

كرة القدم لعبة تفاصيل يومًا تكون في القمة، ويومًا تتعثر، هذه ليست مؤامرة بل طبيعة منافسة.



وحين يعجز البعض عن مجاراة النصر داخل المستطيل الأخضر تنتقل المعركة إلى خارج الخطوط هناك في الاستوديوهات ومنصات التواصل، تُصاغ الروايات وتُضخَّم اللقطات وتُختزل المباريات في زاوية واحدة هي: التشكيك.



ليس جديدًا أن يشتعل الجدل بعد كل مواجهة كبيرة، لكن اللافت أن الخطاب نفسه يتكرر، فوز النصر لا يُقرأ تفوقًا فنيًا، بل قصة ناقصة تحتاج «تفسيرًا» خارج حدود الكرة، وتبريرًا لانكسارهم، ومع تكرار هذا الخطاب يتحول الانطباع عند البعض إلى قناعة راسخة.



حتى اللاعب الأجنبي يدخل بيئة مختلفة: جمهور ضخم، ضغط إعلامي، وإيقاع مباريات عالٍ.

ومع هذا الضجيج يصبح أكثر عرضة للتأثر بما يُقال لا بما يُلعب. تصريح متوتر هنا إشارة غاضبة هناك.. فتُستكمل الحلقة، جدل يولّد احتقانًا، واحتقان يولّد تصريحات، وتصريحات تعيد إشعال الجدل من جديد.



لكن الحقيقة أبسط من كل ذلك.

المباريات تُحسم في الـ 90 دقيقة لا في الترند، والنصر حين يفوز يفعل ذلك بتنظيم وشخصية وقدرة على استغلال التفاصيل، وهذه هي لغة كرة القدم التي لا تحتاج إلى تفسير إضافي.



التشكيك لن يغيّر نتيجةً على لوحة الملعب، لكنه قد ينجح في تشويش المشهد، وهنا يكمن التحدي الحقيقي.

هل نقرأ اللعبة كما هي أم كما نريد أن نراها؟.



في النهاية، سيبقى الحكم الأول هو ما يحدث داخل الخطوط.

وما خارجها.. مجرد صخب.