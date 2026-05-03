الضربة 32.. الشباب يستهدف التقليص ضد التعاون

يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره التعاون، عند الـ 7:00 مساء الأحد، على ملعب «إس إتش جي أرينا» بالرياض، ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

ويتفوق «السكري» من خلال المواجهات الـ31 التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين، بفارق 3 انتصارات، إذ حقق 13 فوزًا، مقابل 10 للشباب، وحضر التعادل بين الطرفين 8 مرات، واستطاع مهاجمو «الضيوف» تسجيل 49 هدفًا، مقابل 35 للمستضيف.

ويتصدر ناصر الشمراني مهاجم الشباب الأسبق، هدافي مواجهات الفريقين بواقع 5 أهداف، متفوقًا على الكاميروني لياندر توامبا ذي الـ 4 أهداف.

وسجلت مواجهتا الدور الأول والثاني موسم 2010-2011، النتيجة الأكبر في تاريخ مبارياتهما، إذ فاز التعاون أولًا 4-1، قبل أن يرد الشباب في الثاني بالنتيجة ذاتها.

وحقق التعاون آخر فوز له، حينما التقيا في الدور الأول الموسم الجاري، وكسب الشباب 2-0 في المباراة التي لعبت على ملعب الأخير ببريدة.

ويسعى الأبيض العاصمي إلى تحقيق الفوز والتقدم في سلم الترتيب، مع تبقي 4 جولات على نهاية البطولة، فيما يدرك التعاون أهمية النقاط الثلاث بهدف المحافظة على مركزه الحالي.

ويحتل الشباب المرتبة الـ 12 في قائمة الترتيب برصيد 32 نقطة، متخلفًا عن التعاون صاحب المركز الخامس بفارق 17 نقطة.