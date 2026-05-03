الأهلي في مهمة التعويض على حساب الأخدود

يبحث فريق الأهلي الأول لكرة القدم عن انتصاره الثالث أمام ضيفه الأخدود في دوري روشن السعودي خلال اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة 31، الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين بخمس مباريات، كسب الأهلي اثنتين ومثلهما للأخدود، وحضر التعادل في مناسبة واحدة.

ويدخل الطرفان الجولة بظروف متباينة بعد خسارتيهما في الجولة الماضية إثر تعثر الأهلي في مواجهة الكلاسيكو أمام النصر التي خسرها 0ـ2، فيما خسر الأخدود من الاتفاق 1ـ3.

ويفتقد الأهلي في المباراة خدمات هدّافه الإنجليزي إيفان توني بداعي تراكم البطاقات الملونة، إضافة إلى البرازيلي ويندرسون جالينو للإصابة .

ويسعى الأخدود إلى العودة من جدة بالنقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع تبقي أربع جولات على نهاية الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 66 نقطة من 20 انتصارًا و6 تعادلات وثلاث خسائر، ويأتي الأخدود في المركز 17 برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات ومثلها تعادلات، و22 خسارة .