أمام القادسية.. النصر يطارد الانتصار الغائب 2000 يوم

يأمل فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، في استعادة انتصاراته الغائبة أكثر من 2000 يوم أمام القادسية، حينما يحلّ ضيفًا عليه في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ويعود الانتصار الأخير للفريق العاصمي إلى 7 نوفمبر من العام 2020 حينما كسب مضيفه الشرقي بنتيجة 2ـ0، أحرزهما عبد الإله العمري وفراس البريكان لاعب الأهلي الحالي.

وسبق للفريقين أن تواجها في دوري المحترفين 19 مرة، تميل كفتها إلى الأصفر العاصمي، الذي انتصر في 9 منها، بينما كسب القادسية 7 مباريات، وحضر التعادل بينهما 3 مرات.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بمعنويات عالية بعد انتصارهم الكبير في الجولة الماضية على الرياض 4ـ0، ورغم أنه فقد فرصة المنافسة على اللقب، إلا أنه يسعى للفوز وتكرار سيناريو الدور الأول لاسيما وأنه ينافس على المركز الثالث.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 65 نقطة، جمعها من 19 انتصارًا و8 تعادلات وثلاث هزائم.

في المقابل يطمح النصر إلى مواصلة مسيرة انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري والبالغ عددها 16، ويسعى إلى تحقيق الفوز الـ17 الذي يقربه أكثر من التتويج بلقب الدوري خاصة بعد انتصاره القوي في الجولة الماضية على الأهلي.

ويتربع الأصفر العاصمي على صدارة الدوري برصيد 79 نقطة، حصدها من 26 انتصارًا وتعادل وحيد، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات.