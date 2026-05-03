صمد 477 يوما.. النصر يهدّد رقم القادسية

يقف فريق النصر الأول لكرة القدم عائقًا أمام طموحات نظيره القادسية في المحافظة على رقمٍ ظل صامدًا 477 يومًا عندما يلتقيان على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، الأحد.

وسجل الفريق القدساوي أطول سلسلة عدم خسارةٍ على ملعبه، استمرت عامًا وشهرًا و22 يومًا على صعيد مباريات الدوري، وتحديدًا منذ سقوطه أمام التعاون 0ـ3 في المواجهة التي جرت 11 يناير 2025 ضمن الجولة الـ 14 من الدوري.

وحافظ الفريق الشرقي في الفترة التي تلت خسارته أمام التعاون على سجله الخالي من الخسارة تحت أنظار جماهيره في 25 مباراةً، إذ حقق خلالها 17 انتصارًا مقابل ثمانية تعادلاتٍ.

وبدأ الصمود القدساوي داخل ملعبه تحت قيادة الإسباني ميتشيل جونزاليس، مدربه السابق، الذي قاد الفريق إلى تفادي الخسارة على أرضه في 14 مباراةً، بواقع عشرة انتصاراتٍ وأربعة تعادلاتٍ، قبل أن يتولى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز المهمة، ويتمكَّن بدوره من مواصلة السلسلة في 11 مواجهةً عبر ستة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ.

والآن، يتعيَّن على كتيبة المدرب الإيرلندي تكرار سيناريو الدور الأول أمام النصر من أجل تسجيل رقمٍ جديدٍ في سلسلته المميزة.

وتفوَّق القادسية على النصر 2ـ1 في الدور الأول، لكنَّ رودجرز ولاعبيه يدركون جيدًا أن المواجهة الثانية ستكون مختلفةً تمامًا، خاصَّةً أن الفريق العاصمي، الذي بات على بُعد خطواتٍ من اللقب، سيرمي بكل ثقله من أجل الفوز، معوِّلًا على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينسجلي كومان.