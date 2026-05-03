بعد الصعود.. النصر لا يكسب القادسية

يستقبل فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره النصر، الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، في مواجهة تحمل أفضلية قدساوية لافتة منذ عودة الفريق إلى الدوري موسم 2024ـ2025.

ومنذ صعوده، واجه القادسية نظيره النصر في ثلاث مباريات، وكسبها جميعًا بنتيجة واحدة 2ـ1، بواقع انتصارين في الرياض، وآخر في الدمام، ليؤكد حضوره القوي أمام الفريق العاصمي خلال آخر موسمين.

وبدأت السلسلة 22 نوفمبر 2024 في الرياض، حين تقدم النصر أولًا عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يعادل المكسيكي جوليان كينيونيس النتيجة، ويضيف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف الفوز.

وتكررت النتيجة 18 أبريل 2025 في الدمام، بعدما افتتح تركي العمار التسجيل للقادسية، ورد السنغالي ساديو ماني بهدف التعادل، قبل أن يحسم أوباميانج المواجهة بالهدف الثاني.

وفي 8 يناير 2026، عاد القادسية وكسب النصر في الرياض بالنتيجة ذاتها، إذ سجل كينيونيس الهدف الأول، وأضاف الأوروجوياني ناهيتان نانديز الثاني، فيما أحرز رونالدو هدف النصر الوحيد.

وعلى صعيد مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، التقيا 19 مرة، فاز النصر في 9 مباريات، مقابل 7 انتصارات للقادسية، وحضر التعادل 3 مرات.

وعلى ملعب القادسية في الدمام، تميل الكفة لأصحاب الأرض، إذ تواجه الفريقان في 9 مباريات، فاز القادسية في 5، وخسر 3، وتعادلا مرة واحدة.

وتعزز هذه الأفضلية بسجل حديث، إذ منذ موسم 2011ـ2012، حقق القادسية 5 انتصارات على أرضه أمام النصر، مقابل فوز وحيد للأخير، وتعادل واحد.

ويدخل النصر المواجهة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن بـ77 نقطة، فيما يأتي القادسية رابعًا بـ65 نقطة.