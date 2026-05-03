بين رودجرز ورونالدو.. ابتسامة وثأر

يسعى كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أخذ خطوة مصيرية في الطريق نحو لقب دوري روشن السعودي، عندما يحلّ مع زملائه ضيوفًا على القادسية في الجولة 31، في لقاء تتجدد فيه تحديات «الدون» والمدرب بريندان رودجرز، والتي تعود ذاكرتها الأولى إلى العام 2014، عندما عطّل رونالدو الأحلام الأوروبية لرودجرز، قبل أن يثأر المدرب الإيرلندي الشمالي في مناسبتيْن إحداهما مع «ثعالب» ليستر، والأخرى مع القادسية.

وجاءت المواجهة الأولى بين رونالدو ورودجرز بعد أشهر قليلة من تتويج قائد النصر بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وخلال موسم رودجرز الأخير مدربًا لليفربول، إذ التقيا بتاريخ 22 أكتوبر 2014 في دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2014ـ2015، وتعرّض رودجرز لصفعة خسارة قاسية بثلاثية نظيفة على ملعب الأنفيلد، بعدما افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدفيْن الثاني والثالث للريال.

وفي 4 نوفمبر من العام نفسه، ألحق رونالدو برودجرز هزيمة أخرى، في لقاء الإياب بين ريال مدريد وليفربول على المسرح القاري، إذ سجل بنزيما هدف المباراة الوحيد على أرضية البرنابيو، لتلعب هذه النتيجة دورًا بإقصاء رودجرز وليفربول، وحصول بازل السويسري على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، بعد ريال مدريد.

وبعد نحو 7 أعوام، وتحديدًا في 16 أكتوبر 2021، تجدّدت المواجهات بين هذا الثنائي، على مسرح الـ «بريميير ليج» هذه المرة، بعد عودة رونالدو إلى إنجلترا لخوض فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، فيما كان رودجرز في موسمه الرابع تواليًا مدربًا لليستر سيتي، لينجح أخيرًا بالفوز على رونالدو في مباراة شيقة، إذ أدرك اليونايتد التعادل 2-2 في الدقيقة 82، ثم سجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 83، قبل أن يضيف باتسون داكا الرابع في الثواني الأخيرة، ليكسب رودجرز المعركة بنتيجة 4-2.

والتقى رودجرز ورونالدو للمرة الثانية والأخيرة في الدوري الإنجليزي، في الجولة 5 من موسم 2022-2023، بتاريخ 1 سبتمبر 2022، وكان ليستر سيتي حينها متذيلاً لترتيب الدوري، وتعقّدت حسابات رودجرز أكثر بعد خسارة المباراة على أرضه بهدف، فيما اكتفى رونالدو باللعب لـ 22 دقيقة قادمًا من الدكة، دون أن يسجل أو يصنع.

ويسعى رونالدو إلى ضرب عصفوريْن بحجر واحد في القمة المرتقبة بين النصر والقادسية، أولهما تحقيق فوز يقرّبه أكثر من لقب دوري «روشن»، والثاني يتمثّل بالثأر من فريق رودجرز، خاصة أن الأخير قاد القادسية للفوز على النصر 2-1 في الجولة 14، بتاريخ 8 يناير الماضي، في مباراة سجل فيها رونالدو هدف النصر الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 81.