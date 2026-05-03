ميسي يتعرض إلى الخسارة الثانية

أهدر فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، تقدّمه بثلاثية نظيفة، وخسر أمام مضيفه أورلاندو سيتي 3ـ4، الأحد، في الدوري الأمريكي «أم أل أس»، مواصلًا البحث عن فوزه الأول على ملعبه الجديد «نو ستاديوم».

وبدا ميامي في طريقه لتحقيق الانتصار في المباراة رقم 100 للنجم الأرجنتيني ميسي بقميص فريق جنوب فلوريدا.

لكن أورلاندو سجّل الأهداف الأربعة الأخيرة ليلحق بالـ«هيرونز» خسارتهم الثانية الموسم الجاري في الدوري.

ومنح هدف رائع لبطل العالم ميسي «38 عامًا» في الدقيقة 33 أصحاب الأرض تقدمًا 3ـ0، حين سدد نجم برشلونة الإسباني السابق كرة مقوّسة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أورلاندو الكندي ماكسيم كريبو.

وكان الجامايكي إيان فراي قد افتتح التسجيل لميامي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا النتيجة في الدقيقة 25.

لكن الفريق الذي يدربه الأرجنتيني جييرمو أويوس لم يتمكن من الحفاظ على الإيقاع.

وسجّل الأرجنتيني مارتين أوخيدا الأهداف الثلاثة الأولى لأورلاندو، مقلصًا الفارق بتسديدة رائعة بعيدة المدى «39».

وكرر أوخيدا السيناريو ذاته بتسديدة أخرى من على مشارف المنطقة «68».

وأدرك التعادل من ركلة جزاء «79»، رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف في 11 مباراة الموسم الجاري.

وأكمل الترينيدادي تايريز سبايسر العودة المذهلة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعدما استغل كرة طويلة خلف المدافعين وأنهاها بين ساقي الحارس الكندي داين سانت كلير.

ويحتل ميامي المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية بعد 11 مباراة، فيما يأتي أورلاندو، النادي المستقبلي للفرنسي أنطوان جريزمان، في المركز الثالث عشر.