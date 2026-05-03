جريتشن تحطم رقما قياسيا جديدا

حطمت السباحة الأمريكية جريتشن والش الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م فراشة مجددًا، بتسجيلها زمنًا قدره 54.33 ثانية، الأحد، في بطولة فورت لودردَيل المفتوحة.

وكانت والش ذاتها تحمل الرقم القياسي السابق وقدره 54.60 ثانية سجلته في المسبح نفسه بولاية فلوريدا خلال لقاء «برو سويم» مايو الماضي، لترفع بذلك عدد تحطيمها للرقم إلى أربع مرات.

وأصبحت والش، المتوجة بثلاثة ألقاب عالمية في سنغافورة العام الماضي، أسرع بأكثر من ثانية من ثاني أسرع سباحة في تاريخ السباق، وهي السويدية سارة سيوستروم «55.48 ثانية».

من جهته، أحرز البطل الأولمبي الفرنسي ليون مارشان لقبين، رافعًا رصيده في هذه البطولة إلى أربعة.

وفاز الفرنسي، المتوج بأربع ذهبيات أولمبية صيف 2024 في باريس، بسباق 200 م صدرًا بزمن قدره 2:09:04 دقيقة، مسجلًا أفضل توقيت له الموسم الجاري، قبل أن يتبعه بفوز في سباق 200 م متنوعة بزمن 1:57.28 دقيقة.

وحل المجري هوبرت كوش الذي يتدرب مع مارشان تحت إشراف الأمريكي بوب بومان، المدرب السابق للأسطورة مايكل فيلبس، ثانيًا في سباق 200 م متنوعة، مشاركة مع الأمريكي كارسون فوستر، بعدما سجل كل منهما 1:57.95 دقيقة.

ويستعد مارشان «23 عامًا» لبطولة أوروبا التي تنطلق في باريس في 31 يوليو المقبل.