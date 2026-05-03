العواصف الرعدية تقدم سباق «فورمولا 1»

أعلنت بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، أن سباق جائزة ميامي الكبرى المقرر انطلاقته، الأحد، سيُقدم موعده ثلاث ساعات في محاولة لتجنب العواصف الرعدية المتوقعة في المنطقة.

واتُّخذ هذا القرار بعد مناقشات مع المنظمين المحليين والاتحاد الدولي للسيارات، عقب التجارب التأهيلية، السبت.

وأوضح منظمو البطولة في بيان، أنه تم اتخاذ هذا القرار لضمان أقل قدر ممكن من تعطيل السباق، وإتاحة أقصى فترة زمنية ممكنة لإكمال سباق الجائزة الكبرى في أفضل الظروف، وإعطاء الأولوية لسلامة السائقين والجماهير والفرق والموظفين.

وتشكل الصواعق مصدر قلق خاص للمنظمين، الذين أصدروا إجراءات لإيقاف السباق ولجوء الفرق إلى أماكن الحماية من الصواعق.