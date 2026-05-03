التوني لـ«الرياضية»: انتظروا مفاجآت «مطلوب عائليا»

بدأ فريق إنتاج فيلم «مطلوب عائليًا» تصوير المشاهد الداخلية الأخيرة من العمل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن معتز التوني، مخرج العمل، اقترب من إنهاء تصوير كافة المشاهد داخل مصر والتي كانت بين استوديوهات مدينة الإنتاج وعدد من مواقع التصوير الخارجية من بينها منطقة زايد والحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وطريق مصر إسكندرية الصحراوي وهايبر ماركت.

وأضاف المصدر أن فريق العمل يستعد خلال منتصف الشهر الجاري للسفر إلى ماليزيا لتصوير المشاهد المتبقية والتي من المقرر أن تستغرق ما بين أربعة وخمسة أيام فقط ليعود بعدها فريق العمل لوضع اللمسات النهائية للفيلم الذي حسم موقفه بخروجه من منافسات موسم عيد الأضحي ليؤكد عرضه في موسم صيف 2026.

وسبق للتوني العمل مع كريم عبد العزيز بطل الفيلم في أعمال سابقة مثل «نادي الرجال السري» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين».

وأكد لـ «الرياضية» التوني حبه للكوميديا، مشيرًا إلى أن الفيلم الجديد «مطلوب عائليًا» يحمل الكثير من المفاجآت.

وقال: «أنا أحب الكوميديا وأعشق عملي مخرجًا حتى وإن شاركت بمشهد أو ما شابه إلا أنني لا أرى نفسي إلا مخرجًا، فأنا أعشق المهنة ولا أرى نفسي في مهنة أخرى وهى ليست سهلة على الإطلاق فتصوير عمل كوميدي سينمائي أصعب بكثير من عمل درامي فقط لأنك تجمع بين الدراما والكوميديا حتى تستطيع أن تجعل الجمهور راضيًا، أما بالنسبة للفنان كريم عبد العزيز فشهادتي فيه مجروحة، فهو فنان قادر على ارتداء الشخصية بكل تفاصيلها سريعًا وإعطاءها كل معطياتها بمصداقية شديدة سواء كان العمل كوميديًا اجتماعيًا أو «أكشن» أو دراما، هو فنان يجعل المشاهد يؤمن بما يقدم باستمتاع شديد، وهو هنا في فيلم «مطلوب عائليًا» يخرج من عباءة الأعمال التي قدمها أخيرًا في السينما والتلفزيون فيلعب شخصية جديدة تمامًا».

وأضاف التوني : «سعيد بمشاركة ياسمين صبري بالرغم من أن هذا العمل الأول لنا معًا لكن عندها سرعة بديهة كبيرة تفهم المخرج وماذا يريد سريعًا هي فنانة مميزة ومجتهدة جدًا فيما تقدم أنا سعيد بمشاركتها».