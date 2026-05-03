دوري الأبطال.. جوريتسكا يتوعد سان جيرمان

كشف ليون جوريتسكا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني الأول لكرة القدم، على أن باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، سيواجه أجواء صاخبة، وإرادة بافارية صلبة للفوز في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة بعد مباراة ذهاب تاريخية في باريس، العاصمة الفرنسية، انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 4/5، ويدخل الفريقان لقاء العودة في «أليانز أرينا» بعد تعثرهما محليًا بالتعادل.

وسجل جوريتسكا هدفين خلال تعادل بايرن أمام هايدنهايم 3/3، السبت، وسرعان ما نقل تركيزه نحو الموقعة الأوروبية، قائلًا :«هذا الملعب سيشتعل، لا أطيق الانتظار حقًا لبدء المباراة، فنحن نريد الوصول إلى النهائي. الأمر يتعلق بحشد قوانا واستعادة توازننا ووضع كل شيء على المحك».

وعلى الرغم من هدفه من ركلة حرة، وهدفه الثاني أمام هايدنهايم، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي سيرحل عن بايرن يونيو المقبل بعد 8 أعوام، قد لا يبدأ أساسيًا في مباراة الإياب أمام سان جيرمان، حسبما أوضحته عددًا من التقارير الصحافية الألمانية، الأحد.

ويرتبط اسم الألماني الدولي بالانتقال إلى ميلان الإيطالي، مع طموحه لإنهاء مسيرته مع بايرن بتحقيق ثلاثية أخرى تكرر إنجاز عام 2020.

وعلى الجانب الآخر، اعترف الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بصعوبة المهمة بعد تعادل فريقه في ملعبه أمام لوريان بهدفين لمثلهما، مضيفًا :«من الصعب جدًا تحفيز نفسك في الدوري بعد مباراة مهمة أمام بايرن وسط تلك الأجواء الرائعة، هذه النتيجة مؤسفة لأننا كنا بحاجة للنقاط الثلاث».

وبينما حسم بايرن لقب الدوري الألماني منذ فترة طويلة، لا يزال الفريق الباريسي يحتاج للعمل لحسم لقب الدوري الفرنسي بعد خروجه من مسابقة الكأس المحلية.