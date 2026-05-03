ماني ورودجرز.. صراع يتجدد بعد 6 مواجهات «إنجليزية»

تشهد قمة الجولة 31 من دوري روشن السعودي، بين فريق القادسية الأول لكرة القدم، والنصر ضيفه، مواجهة مباشرة سابعة بين بريندان رودجرز وساديو ماني، إذ جمعتهما صولات وجولات على مسرح الدوري الإنجليزي في الفترة ما بين 2015 و2021، وسط سيناريوهات شيقة أنتجت كفة متساوية بين مدرب القادسية وجناح النصر، قبل التحدي الأول بينهما على الأراضي السعودية.

والتقى رودجرز وماني وجهًا لوجه للمرة الأولى في فبراير 2015، عندما كان رودجرز في موسمه الأخير مدربًا لليفربول، وفي وقت كان فيه ماني في قائمة ساوثامبتون، وقبل عامٍ من انطلاق مشواره الطويل مع الـ «ريدز»، إذ لعب ماني بديلاً لمدة 33 دقيقة من اللقاء الذي جمع الطرفيْن في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2014-2015، وحسمه فريق رودجرز بهدفيْن نظيفيْن.

وأمضى رودجرز 3 مواسم مع سيلتيك في إسكتلندا بعد ذلك، ثم عاد إلى الـ «بريمير ليج» من بوابة ليستر سيتي، لتتجدد مواجهاته مع ماني في 5 أكتوبر 2019، لحساب الجولة 8 من موسم 2019-2020، فكانت المحصلة خسارة رودجرز أمام فريقه السابق، وسط تألق من ماني، الذي افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 40، وصنع هدف الفوز في الدقيقة 95 من مواجهة مثيرة انتهت 2-1 على أرضية الأنفيلد.

وكان لقاء العودة بين ليفربول وليستر سيتي ذاك الموسم أكثر أهمية، إذ التقيا بتاريخ 26 ديسمبر 2019 لحساب الجولة 19، في وقت كان فيه لستر ثانيًا في الترتيب خلف ليفربول، لكن رودجرز سقط في فخ المدرب يورجن كلوب، وخسر بنتيجة 0-4، فيما طبع ماني بصمته على هذا الاستعراض، بصناعته الهدف الرابع والأخير لليفربول في الدقيقة 78.

وتعرّض رودجرز لهزيمة قاسية أخرى أمام ليفربول، في 22 نوفمبر 2020، ولحساب الجولة 9 من موسم 2020-2021، عندما خسر بنتيجة 0-3 مع ليستر سيتي في الأنفيلد، ولو أن بصمة ماني غابت عن تلك المواجهة، إذ لعب 89 دقيقة دون تسجيل أو صناعة.

وبعد 3 هزائم متتالية أمام ماني، استعاد رودجرز نغمة الانتصارات على النجم السنغالي في 13 فبراير 2021، عندما قاد ليستر سيتي للفوز 3-1 على ليفربول، في الجولة 24 من موسم 2020-2021، وفي إطار دراماتيكي، إذ تقدّم محمد صلاح بالنتيجة للـ «ريدز»، لكن لاعبي رودجرز سجلوا 3 أهداف في آخر ربع ساعة، وحققوا نقاط المباراة أمام أعين ماني.

وألحق رودجرز بليفربول وماني هزيمة أخرى، في الجولة 20 من موسم 2021-2022، وفي لقاء عقّد مهام ليفربول في المنافسة، إذ كان ثانيًا في الترتيب، فيما كان ليستر سيتي خارج حسابات المنافسة، والصراع حسمه أديمولا لوكمان بهدف في الدقيقة 59، فيما لعب ماني المباراة كاملة دون أن يسجل.

يذكر أن رودجرز وماني سيتواجهان للمرة الأولى خارج الأراضي الإنجليزية، بعدما غاب الجناح السنغالي عن مواجهة النصر والقادسية في الجولة 14 من الموسم الجاري، أثناء تمثيله لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.