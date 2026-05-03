الأهلي.. حامد والبريكان يعوضان غياب ديميرال وتوني

اختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ريان حامد، لتعويض غياب التركي ميريح ديميرال الموقوف بقرار انضباطي، وذلك للاعتماد عليه إلى جانب البرازيلي روجر إيبانيز، في خط الظهر استعدادًا لمواجهة الأخدود التي تنطلق في الـ 09:00 مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن يايسله وضع فراس البريكان في المقدمة، ليعوض غياب الإنجليزي ايفان توني الموقوف بداعي تراكم البطاقات وأيضًا زياد الجهني للسبب نفسه، وكذلك البرازيلي وندرسون جالينو المصاب، على أن يقرر في الاجتماع الفني ظهر الأحد، التشكيلة النهائية التي سيبدأ بها هذه المواجهة.

وبيّن أن البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، سيكون أحد الخيارات المتاحة، ليكون بديلًا للجزائري رياض محرز الذي ستتم إراحته نتيجة الإرهاق الذي عانى منه الفترة الماضية، على أن يقود وسط الملعب الإيفواري فرانك كيسيه، وبجانبه الفرنسيان فالنتين أتانجانا وإنزو ميلوت.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 66 نقطة، مع تبقي 5 مواجهات، أمام الأخدود والفتح والتعاون والخلود، وأخيرًا الخليج.