خسارة الكأس تنهي مهام الرئيس

أعلنت شركة «مدار القابضة» المالكة لأسهم نادي شباب بلوزداد الجزائري، الأحد، حل مجلس إدارة النادي، وذلك في أعقاب خسارة الفريق الأول لكرة القدم، نهائي كأس الجزائر أمام اتحاد الجزائر بنتيجة 1ـ2، الخميس الماضي.

وكشفت الشركة عن إنهاء مهام بدر الدين بهلول، رئيس مجلس الإدارة، وتعيين مجلس جديد يضم 5 أعضاء برئاسة محمد عرعار.

وفي إطار السعي لإعادة هيكلة النادي، تقرر تعيين جابر نعمون، اللاعب السابق والناقد الرياضي، في منصب المدير الرياضي، مع منحه صلاحيات واسعة لتنفيذ مهامه.

وتعهدت شركة «مدار» بإجراء تغييرات جذرية، وإصلاحات شاملة، تهدف إلى إعادة الفريق لمنصات التتويج، وتمثيل الكرة الجزائرية خارجيًا بأفضل صورة ممكنة.

وبعد ضياع فرصة التتويج بأي لقب خلال الموسم الجاري، يركز شباب بلوزداد حاليًا على إنهاء مسابقة الدوري في المراكز الثلاثة الأولى، لضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، أو كأس الكونفيدرالية.

ويحتل شباب بلوزداد المركز السابع حاليًا، برصيد 38 نقطة، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، مع امتلاكه خمس مباريات مؤجلة، قد تسهم في تحسين موقعه في جدول الترتيب.