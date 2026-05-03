جامعتا سعود ونورة تتزعمان تحدي الرياضات الإلكترونية

انتزعت جامعة الملك سعود لقب بطولة الاتحاد للرياضات الإلكترونية، السبت، عقب تحقيقها المركز الأول في الترتيب العام للطلاب.

وحصلت جامعة الأمير سطام على المركز الثاني، ونالت جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة اليمامة المركز الثالث.

وفي منافسات الطالبات حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن المركز الأول، وحصلت جامعة الملك سعود على المركز الثاني، ونالت جامعة الملك عبد العزيز المركز الثالث.

وتوج علي المنيع، المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، ولؤي المجددي الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضات الإلكترونية والشؤون التجارية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أصحاب المراكز الأولى في البطولة.