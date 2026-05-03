«بوليفارد وورلد».. 203 أيام وآلاف العروض المنوعة

ودعت منطقة «بوليفارد وورلد»، السبت، زوراها بعد 203 أيام من الفعاليات المنوعة قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض 2025ـ2026، وشهد اليوم الأخير حضور عدد كبير من الزوار للمشاركة، بحسب ما رصدته «الرياضية».

وكانت المنطقة الترفيهية قد انطلقت في 11 أكتوبر 2025 وضمت تجارب ترفيهية وثقافية متنوعة من مختلف دول العالم، إضافة إلى المتاجر والمطاعم.

وتعد منطقة «بوليفارد وورلد» أبرز وجهات موسم الرياض 2025، وتجمع ثقافات العالم في مكان واحد مع توسعات جديدة مثل الكويت وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، ليصبح إجمالي المناطق الفرعية 24 منطقة، وتضم أكثر من 1600 متجر و350 مطعمًا.

وشهدت الفعالية مشاركة 200 فنان في تقديم 130 عرضًا يوميًا من مختلف الثقافات.

وتضم المنطقة أكبر بحيرة اصطناعية في العالم، مع توافر تجارب ركوب الغواصات، وتلفريك يربطها ببوليفارد رياض سيتي، وتفتح الأبواب طوال موسم الرياض عند الـ 04:00 عصرًا وتستمر حتى الـ 12:00 منتصف الليل.