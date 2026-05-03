شياوهاي يخطف لقب «فاتال فيوري»

تُوِّج الصيني شياوهاي، لاعب فريق فالكونز للرياضات الإلكترونية، بطلًا لمنافسات لعبة «فاتال فيوري»، ضمن سلسلة البطولات الدولية التي نظَّمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، العاصمة السعودية.

وحقق شياوهاي المركز الأول بعد سلسلة مواجهات إقصائية جمعت نخبة من المحترفين العالميين، إذ نجح اللاعب الصيني في حسم المواجهة النهائية لصالحه، مضيفًا لقبًا جديدًا للفريق السعودي، الذي يتصدر حاليًّا التصنيف العالمي للأندية، بمجموع نقاط يتجاوز أربعة آلاف نقطة.

وتأتي هذه النتائج ركيزة أساسية للفريق في سعيه نحو حسم جوائز التميز، وذلك مع اقتراب تنظيم المنافسات الكُبرى، التي يصل مجموع جوائزها إلى 60 مليون دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية عالميًّا.

وحسبما أوضحته عدد من التقارير الصحافية، المختصة في مجال الألعاب، يشهد قطاع ألعاب القتال نموًا متزايدًا في السعودية، إذ تستهدف البطولات جذب ملايين المتابعين عبر المنصات الرقمية، في إطار استراتيجية السعودية لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتحويل الرياض إلى وجهة عالمية للاعبين المحترفين.