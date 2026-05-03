الكورنيش وجهة الخلود قبل النهائي

اختارت إدارة نادي الخلود فندق «ذا فينيو»، الواقع على كورنيش مدينة جدة، ليكون مقرًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ بعثة الفريق وصلت إلى جدة عصر الأحد، على أن يجري اللاعبون مرانهم الأخير الليلة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد الإثنين في ختام منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، على أن تظل البعثة في جدة لخوض النهائي الكبير.

ويبعد مقر سكن بعثة الفريق القصيمي في منطقة الشاطئ عن ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية قرابة 35 كيلومترًا، بما يعادل 30 دقيقة بالحافلة.

وكانت «الرياضية» نشرت خبرًا، مطلع مايو الجاري، وفق مصدر خاص، عن نية النادي القصيمي بقاء فريقه الأول لكرة القدم في جدة، بعد خوض مواجهة الاتحاد، الإثنين، في حال تأكيد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمعه مع الهلال في جدة نهاية الأسبوع الجاري، بهدف إبعاد اللاعبين عن الإرهاق وتفادي مشقة السفر ورفع جاهزيتهم خلال الفترة القصيرة التي تفصل مواجهتي الفريقين الكبيرين.

ويحتل الخلود المرتبة الـ14 برصيد 30 نقطة، بفارق مريح نسبيًّا عن مراكز الهبوط، لكنه لا يزال بحاجة إلى ست نقاط لضمان البقاء بصفة رسمية، وتجنب أي حسابات معقدة في الجولات المتبقية.