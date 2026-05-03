الوشق الصحراوي وخليج واحد.. يُطلقان «الرابعة»

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، اكتمال جاهزيتها لاستضافة الحدث الرياضي المرتقب خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، الأحد، لاستعراض الترتيبات النهائية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تميمة الدورة المستوحاة من «الوشق الصحراوي» للدلالة على البيئة المحلية، إضافة إلى شعار «خليج واحد.. قلب واحد» الذي يُجسد روح الوحدة، والترابط بين دول مجلس التعاون.

وتشهد هذه النسخة مشاركة واسعة تضم أكثر من 1074 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في 19 رياضة مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، رئيس لجنة التسويق والاتصال، تأكيده أن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية، وتستعد لإطلاق حملة تسويقية شاملة، لضمان تفاعل جماهيري واسع، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح الرسمي سيُنظم الإثنين، الأسبوع المقبل، في ميدان الشقب الداخلي.

وأوضحت مريم المنصوري، رئيس قسم التسويق والرعاية أن اختيار الهوية البصرية والتميمة جاء ليعكس مزيجًا بين الاحترافية الرياضية والموروث الثقافي الخليجي المشترك.

من جانبها، بيّنت نجلاء الخيارين، رئيس الوفد الإداري القطري، أن الوفد يشارك بأكثر من 300 لاعب ولاعبة، يطمحون لتحقيق مستويات تليق بمكانة الرياضة القطرية.