الشباب يبحث عن مدرب جديد

بدأت إدارة نادي الشباب البحث جديًا عن جهاز فني جديد، يقود الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، خلفًا للجزائري نور الدين زكري، الذي تنتهي مهمته عقب نهاية الموسم الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي العاصمي، اتخذت قرارًا برسم سياسة الفريق الفنية منذ وقت مبكر، تمهيدًا لرسم المعسكر الصيفي مع الجهاز الفني الجديد، واعتماده مبكرًا قبل منح اللاعبين إجازتهم الرسمية بعد الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني سيرفع تقريرًا مفصلًا عن اللاعبين الأجانب، على أن يكون القرار النهائي بيد المدرب الجديد.

وتعاقدت إدارة الشباب مع زكري في 18 فبراير الماضي لتولى المهام الفنية للفريق خلفًا للإسباني إيمانول ألجواسيل المقال من منصبه بسبب سوء النتائج، على أن يمتد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل الشباب المرتبة الثالثة عشرة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة، مع تبقي 5 مواجهات أمام التعاون، والنصر، ونيوم، والاتحاد، والنجمة.

وشارك الشباب الموسم الجاري في ثلاث بطولات، إذ ودع مسابقة كأس الملك أمام الاتحاد في ربع النهائي بعد الخسارة 1ـ4، وخسر نهائي بطولة أندية الخليج أمام الريان القطري 0ـ3.