النصر يستنجد بحارس الناشئين

وقع البرازيلي مارسيلو سالازار، مدرب فريق النصر لكرة القدم تحت 21 عامًا، في ورطة حراسة المرمى، وذلك قبل مواجهة الفتح عند الـ 08:15 مساء الأحد، في إياب ربع نهائي بطولة «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن سالازار اضطر إلى الاستعانة بخدمات الحارس خالد الدوسري «16 عامًا»، لتولي حماية شباك الفريق في المواجهة المهمة التي تلعب على أرضية ملعب «الرمز» الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي بضاحية العريجاء.

وأشار إلى أن سالازار اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة قبل المواجهة المهمة، بعد أن استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول، الحارسين عبد الرحمن العتيبي، وسلطان الماص، في رحلة الدمام استعدادًا لمواجهة القادسية الليلة، ضمن حسابات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، ليكونا بديلين للحارس الأساسي البرازيلي بينتو.

ويعاني النصر من أزمة في مركز حراسة المرمى، بعد تعرض مبارك البوعينين وراغد النجار إلى إصابتين في الرباط الصليبي خلال منافسات الموسم الجاري، في ظل ملازمة الحارس الثاني نواف العقيدي لعيادة النادي الطبية، نظير إصابته العضلية.

وخسر فريق النصر تحت 21 في مواجهة الذهاب أمام الفتح في الأحساء بنتيجة 1ـ4، ويتعين عليه تحقيق الفوز بأكثر من أربعة هداف دون مقابل، للتأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف للجوء إلى الأوقات الإضافية.