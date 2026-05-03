مشاركة كوليبالي مرهونة بشرط

يخضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى جلسات علاجية مكثفة للتعافي من إصابة عضلة الفخذ الأمامية تمهيدًا لعودته من جديد إلى التدريبات مع المجموعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاركة كوليبالي في مواجهة الخليج، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ 28 «المؤجلة» من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضئيلة جدًا.

وبيّن أن المدافع يواصل التأهيل تحت إشراف الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي، وهو من يقرر عودته إلى التدريبات وفق استجابته للعلاج.

وغاب كوليبالي عن مواجهة الأزرق العاصمي أمام السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي اختتمت، السبت قبل الماضي في جدة، وأيضًا عن مواجهتي ضمك والحزم دوريًا، وذلك عقب تعرضه للإصابة في التدريبات التي سبقت المغادرة إلى جدة للمشاركة الآسيوية.

ولعب قائد منتخب السنغال مع الهلال الموسم الجاري 26 مباراة بمجموع يصل إلى 2336 دقيقة، منها 18 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل هدفين وصنع مثلهما.