الدوري الإيطالي.. بولونيا وكالياري تعادل سلبي

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم وضيفه كالياري، الأحد، ضمن الجولة الـ 35 من الدوري المحلي.

ودخل بولونيا اللقاء وهو في المركز التاسع، بينما كان كالياري، صاحب المركز الـ 16، يطمح إلى تحقيق فوز يضمن له البقاء رسميًّا، قبل ثلاث جولات من النهاية، لكن الفريقين فشلا في هز الشباك، وسط غيابات في صفوفهما، أبرزها لوكاس سكوروبسكي، حارس مرمى فريق بولونيا، وليوناردو بافوليتي من جانب كالياري.

وشهد الشوط الأول محاولات لهز الشباك، بعدما سدَّد فيديريكو بيرنارديسكي كرة في الدقيقة «25» تصدى لها إيليا كابريل، حارس كالياري، فيما أنقذ ماسيمو بيسينا، الحارس الشاب لبولونيا، مرماه من هدف محقق أمام سيباستيانو إسبوزيتو في الدقيقة «45».

وطالب بنجامين دومينجيز بركلة جزاء لبولونيا بعد احتكاك مع ياري مينا، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب من دون العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، واصل كابريل، حارس كالياري، يقظته وتصدى لتسديدة نيكولا مورو، كما منع البديل سانتياجو كاسترو من التسجيل في الدقيقة «66» وأهدر زي بيدرو فرصة لخطف الفوز لكالياري قبل 10 دقائق من النهاية، بعدما سدَّد كرة من مسافة قريبة مرت من فوق العارضة مباشرة.

وتُوِّج ياري مينا، لاعب كالياري، في نهاية اللقاء بجائزة رجل المباراة.

وبهذه النتيجة، استمر صيام بولونيا عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، في حين لا يزال كالياري يواجه خطر الهبوط بانتظار الجولات المقبلة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، مقابل 37 نقطة لكالياري في المركز الـ 16.