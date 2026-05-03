الاتحاد.. الشنقيطي جاهز وكونسيساو يبعد إلينيخينا

أبدى مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزيته للدخول في القائمة التي ستخوض مواجهة الخلود عند الـ 09:00 مساء الإثنين المقبل، بعد تعافيه من الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن قرار مشاركة الشنقيطي في التشكيلة الأساسية، قرار يعود إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، الذي أعاد البرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي موسى ديابي، بعد غيابهما عن مواجهة التعاون الماضية، بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وبيّن أن كونسيساو أبعد النيجيري جورج إلينيخينا من حساباته في هذه المواجهة، على أن يبعد أجنبيًا آخر من الأجانب التسعة الصربيان بريدراج رايكوفيتش، وجان كارلو سيميتش، والبرتغاليان دانيلو بيريرا، وروجر فيرنانديز، والألباني ماربو ميتاي، والجزائري حسام عوار، والهولندي ستيفين بيرجوين، والفرنسي موسى ديابي، والمغربي يوسف النصيري، في التدريب الأخير، الأحد.

ويغيب عن الاتحاد في هذه المباراة، البرازيلي فابينيو، بداعي تراكم البطاقات الملونة، على أن تكون عودته في مواجهة ضمك، في الجولة الـ 32 الأحد المقبل.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في دوري روشن السعودي، برصيد 48 نقطة، مع تبقي 5 جولات أمام الخلود، وضمك، الاتفاق والشباب، والقادسية.