سعيد عيسى مديرا تنفيذيّا في «جوي أرينا»

أعلنت إدارة مسرح «جوي أرينا» في الدمام عن تعيين الزميل الإعلامي سعيد عيسى الحميداني مديرًا تنفيذيًّا.

وأكدت الإدارة، في إعلانها، أنَّ هذه الخطوة التنظيمية تعد إعلانًا رسميًّا عن هوية الإدارة التنفيذية الشابة الجديدة، لتبدأ معها مرحلة عملية مستحدثة لضمان سير الأعمال.

ويُعد «جوي أرينا» ضمن أفضل وأكبر المسارح المجهزة على مستوى السعودية، ويتسع المسرح إلى الطاقة الاستيعابية الضخمة البالغة نحو 10 آلاف شخص، لاستضافة الحفلات الجماهيرية، والفعاليات الكبرى، والمناسبات السعودية والاجتماعية ويقع في المدينة العالمية.