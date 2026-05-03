آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال «Glory in Giza»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر نزال «Glory in Giza» ابتداءً من الأحد، تمهيدًا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الأوكراني أولكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن، المقررة 23 مايو الجاري عند أهرامات الجيزة في مصر، ضمن حدث عالمي يُبث عبر منصة «DAZN».

ويتصدر النزال الرئيس المشهد بمواجهة على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC»، إذ يدخل أوسيك بسجل خالٍ من الخسائر «24ـ0» في اختبار مختلف أمام بطل الكيك بوكسينج فيرهوفن، في أمسية تنظم في موقع استثنائي يمنح الحدث طابعًا تاريخيًّا.

وتضم البطاقة نزالات قوية، أبرزها مواجهة البريطاني حمزة شيراز والألماني عالم بيجيتش على لقب «WBO» الشاغر في السوبر متوسط، إلى جانب نزال جاك كاتيرال والأوزبكي شاخرام جياسوف على لقب «WBA Regular» في الويلتر.

وفي الوزن الثقيل، يلتقي الكوبي فرانك سانشيز مع الأمريكي ريتشارد توريز جونيور، فيما يدافع الأوكراني دانيال لابين عن ألقابه القارية أمام بنجامين مينديز تاني.

كما يحضر السعودي سلطان المحمد ضمن البطاقة بمواجهة الإندونيسي ديدي إمبراكس، إلى جانب نزال المصري باسم ممدوح والأمريكي جمار تالي، إضافة إلى مشاركة عدد من المواهب المصرية.

وعلى صعيد السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا عن لقبي «The Ring» و«WBO» أمام الأسترالية من أصول مصرية مي سليمان، في أمسية مرتقبة تعزز من ثقل الحدث وتضعه تحت أنظار العالم.