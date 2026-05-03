فهد بن جلوي يكرّم رؤساء السباحة في اليوبيل الذهبي

كرَّم الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رؤساء الاتحاد السعودي للسباحة السابقين ونخبة من السباحين والإداريين، خلال احتفال الاتحاد باليوبيل الذهبي بعد 50 عامًا على تأسيسه.

واحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي الحفل، بحضور عقيل الشيباني، رئيس الاتحاد، ونائبه لؤي طاشكندي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وانطلق الاتحاد عبر لجنة تعنى بالألعاب المائية عام 1973، قبل أن يُؤسس رسميًّا في 1976، ويبدأ مرحلة العمل المؤسسي التي أسهمت في تطوير السباحة وكرة الماء والغطس.

وانضم الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للسباحة عام 1979، كما يُعد من المؤسسين للاتحادين الآسيوي والعربي.

وشهد الحفل تكريم عدد من رؤساء الاتحاد السابقين، من بينهم الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله، والمهندس أحمد القضماني، إلى جانب سباحين مثَّلوا السعودية في المحافل القارية والدولية، إضافة إلى شخصيات دعمت اللعبة، أبرزهم الدكتور علي عون والدكتور قاسم الزهير.

واستعرضت المناسبة المشاركات الأولمبية للسباحة السعودية، التي بدأت في برشلونة 1992، وتواصلت عبر سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 وطوكيو 2020، وصولًا إلى باريس 2024، التي شهدت مشاركة مشاعل العايد كأول سباحة سعودية في الألعاب الأولمبية.