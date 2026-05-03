نظام جديد يغير ممتاز الطائرة

اعتمد الاتحاد السعودي للكرة الطائرة نظام الأدوار النهائية «البلاي أوف» لتحديد بطل الدوري الممتاز، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، ضمن حزمة تحديثات تنظيمية وفنية للمسابقة.

ويقضي النظام بتأهل أول 6 فرق بعد نهاية الدور التمهيدي إلى المرحلة النهائية، التي تُلعب بنظام خروج المغلوب عبر سلسلة مباريات «Best of 3»، ما يعزز من حدة التنافس حتى الجولات الأخيرة.

وأقر الاتحاد تسجيل 3 لاعبين أجانب لكل فريق في الدوري الممتاز، بهدف رفع المستوى الفني.

وجاءت هذه التعديلات بناءً على تقييم المواسم الماضية، وفي إطار توجه لتطوير بيئة الدوري وزيادة التنافسية بين الأندية.

ومن المقرر تطبيق التحديثات مع انطلاق الموسم المقبل، على أن تُستكمل التفاصيل التنظيمية عبر تعاميم لاحقة بالتنسيق مع الأندية.