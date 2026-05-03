النصر يستعيد أنجيلو على حساب ماني

خرج السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، من قائمة «الأصفر»، مع تفضيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مواجهة القادسية بثمانية أجانبَ آخرين، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، أن إبعاد ماني قرارٌ فني، هدفه إتاحة مشاركة البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، الذي غيَّبه قرارٌ مماثلٌ عن مواجهة الأهلي، الأربعاء، ضمن الجولة الماضية.

ويبدأ جيسوس مباراة القادسية، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بالبرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، وخطٍ دفاعي مؤلَّفٍ من نواف بوشل، وعبد الإله العمري، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز. وفي الوسط، يلعب عبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وفي المقدِّمة، يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، والفرنسي كينجسلي كومان، وجابرييل.

ويجلس المهاجم عبد الله الحمدان، والجناح عبد الرحمن غريب، والحارس عبد الرحمن العتيبي، وستة لاعبين آخرين على مقاعد الاحتياط.

وغاب ماني عن سبعٍ من مباريات الفريق المحلية بسبب مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الماضية، التي استضافتها المغرب ديسمبر ويناير.

وبعد عودته من الاستحقاق القاري، استردَّ مكانه في التشكيل الأساسي، فيما حالت إصابةٌ في مفصل القدم دون خوضه مباراة الخليج، منتصف الشهر الماضي، ضمن الجولة الـ 26.

وتُحدِّد لوائح الدوري العدد الأقصى للأجانب في قائمة يوم المباراة بثمانية لاعبين.