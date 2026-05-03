الشهري: مواجهة النجمة محطة مفصلية

أكد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أن مواجهة النجمة، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي تُمثِّل محطةً مفصليةً في طريق إعادة فريقه إلى الواجهة القارية، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة.

وقال الشهري: «متمسِّكون بعودة الاتفاق إلى واجهة آسيا، ومباراة النجمة مهمةٌ جدًّا بالنسبة لنا. حرصنا خلال الأيام الماضية على استعادة التركيز الذهني للاعبين وتجهيزهم للمباراة»،

وأضاف: «كان لدينا ثلاثة أيامٍ فقط، لذا لم تكن التحضيرات التكتيكية كبيرةً. يجب أن نتعامل مع المباراة بهدوءٍ وذكاءٍ وعقلانيةٍ أكبر، وأن نبحث عن الاستقرار الفني في المباريات المقبلة من أجل تحقيق هدفنا».

وفيما يخصُّ وضع الفريق، أجاب الشهري: «فينالدوم وبقية اللاعبين الذين تنتهي عقودهم حريصون على إنهاء الموسم بأفضل شكلٍ ممكنٍ. مستقبلنا غير واضحٍ في الجهاز الفني، لكننا سنعمل حتى آخر يومٍ مع الاتفاق، وسواء استمررت أو لا الجماهير تستحق الفرح، وفريقًا بمشكلاتٍ محدودة».