بعد الخليج.. كاريلي يريح ضمك 48 ساعة

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة 48 ساعة، عقب الخسارة 0ـ2 أمام الخليج، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ إجازة ضمك تمتد حتى الإثنين، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الأحد 10 مايو الجاري، على الملعب ذاته.

ويدخل ضمك المواجهة المقبلة باحثًا عن الابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن الرياض الذي يواجه الفيحاء، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 31، أول مراكز الهبوط.