«الشياطين» يضربون ليفربول بـ 3 ويعودون إلى «الأبطال»

جدَّد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه على ضيفه ليفربول 3ـ2، الأحد، ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الممتاز حاسمًا عودته إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه 2ـ1 على ملعب «أنفيلد» ذهابًا، أكتوبر الماضي، فعلها «الشياطين الحمر» مجدَّدًا، وللمرة الأولى في الدوري على ملعب «أولد ترافورد» منذ عام 2022.

ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطةً في المركز الثالث بفارق ست نقاطٍ عن ليفربول الرابع، الذي قد يخسر مركزه في حال تحقيق أستون فيلا نتيجةً إيجابيةً أمام توتنام، مساء الأحد.

في المقابل، تلقَّى ليفربول، الذي غاب عنه المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، خسارته الأولى في الدوري بعد ثلاثة انتصاراتٍ، والـ 11 في الموسم الجاري، الذي فشل فيه بالدفاع عن اللقب.

ولم ينتظر البرازيلي ماتيوس كونيا أكثر من ست دقائق لافتتاح التسجيل لأصحاب الضيافة بتسديدةٍ من داخل المنطقة، تغيَّر مسارها بعد أن ارتطمت بالأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وخادعت الحارس فريديريك وودمان.

وسُرعان ما أضاف بنيامين شيشكو الثاني حين لعب له البرتغالي برونو فرنانديش كرةً، حاول وودمان إبعادها، لكنها تهادت أمام المهاجم التشيكي الذي سدَّدها في الشباك.

واعترض لاعبو ليفربول على الهدف بحجة وجود لمسة يدٍ على شيشكو، لكن حكم الفيديو المساعد «VAR» أكد صحة قرار الحكم الرئيس.

ولم يتمكَّن المهاجم التشيكي من إكمال اللقاء بسبب الإصابة، واستبُدل بين الشوطين بالإيفواري أماد ديالو، الذي أخطأ فور دخوله بتمريرةٍ، انطلق على إثرها الهنغاري دومينيك سوبوسلاي محرزًا هدف تقليص الفارق.

وتكرَّر المشهد بخطأ جديدٍ بالتمرير، وهذه المرة من البلجيكي سينه لامينتس، حارس المرمى، الذي لعب الكرة مباشرةً نحو ماك أليستر حيث مرَّرها بدوره إلى سوبوسلاي الذي لعبها إلى الهولندي كودي خاكبو ليُدرك التعادل.

وكاد ليفربول أن يسجل الثالث عبر الهولندي فيرجيل فان دايك، ومرةً أخرى عن طريق مواطنه راين جرافنبرخ، في حين جرَّب البرازيلي كاسيميرو من الجانب الآخر دون فائدةٍ.

وفي الدقيقة 77، استطاع كوبي ماينو تسجيل الهدف الثالث ليونايتد بتسديدةٍ أرضيةٍ من على مشارف المنطقة إلى يمين وودمان.