القادسية يواجه النصر بالأسلحة المفضّلة

يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم مباراة النصر، الأحد، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي بالتشكيلة ذاتها التي فازت على الرياض 4ـ0 في اللقاء الماضي.

وفضَّل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق القدساوي، تثبيت تشكيلته الأساسية للمباراة الثانية تواليًا، وتتألف من البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، والإسباني ناتشو فيرنانديز، وجهاد ذكري، والأوروجوياني جاستون ألفاريز، ومحمد أبو الشامات، والغاني كريستوفر بونسو باه، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، ومصعب الجوير، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، وعبد الله آل سالم، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

في المقابل، وضع المدرب الإيرلندي تسعة لاعبين على دكة البدلاء، وهم أحمد الكسار، حارس المرمى، وإبراهيم محنشي، وياسر الشهراني، ومحمد قاسم، وعلي هزازي، وإياد هوسا، وعمار الوهيبي، والبرازيلي جابرييل كارفاليو، وهيثم عسيري.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 65 نقطةً متأخرًا بـ 14 نقطةً عن النصر المتصدر قبل أربع جولاتٍ من خط النهاية.