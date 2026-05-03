البريكان يقود الهجوم.. وحامد يعوّض ديميرال

يقود فراس البريكان هجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام الأخدود، فيما يُعوِّض ريان حامد غياب المدافع ميريح ديميرال في الخط الخلفي خلال المباراة التي تجمع الفريقين، الأحد، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ويحرس إدوارد ميندي المرمى، وأمامه رباعي الدفاع علي مجرشي، وريان حامد، وروجر إيبانيز، وزكريا هوساوي، بينما يحضر فرانك كيسيه، وأتانجانا، وإنزو ميو في وسط الميدان. أمَّا في المقدمة، فيلعب جونسالفيس، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطةً، فيما يقبع الأخدود في المركز الـ 17 بـ 16 نقطةً، ما يمنح اللقاء أهميةً كبيرةً للفريقين في سباق القمة والبقاء.

يذكر أن خسارة الأخدود، أو تعادله سيعني هبوطه بشكلٍ رسمي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برفقة النجمة الذي هبط قبل جولتين.