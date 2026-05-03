من بوّابة إلتشي.. سيلتا يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق سيلتا فيجو الإسباني الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتاليةٍ في «لاليجا» بتخطيه ضيفه إلتشي 3ـ1، الأحد، ضمن المرحلة الـ 34.

وأحرز هوجو ألفاريس، وياجو أسباس، والبديل بورخا إيجليسياس أهداف الفريق الفائز، فيما سجَّل البرتغالي أندريه سيلفا هدف إلتشي الوحيد من ركلة جزاءٍ.

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 47 نقطةً في المركز السادس محققًا انتصاره الأول بعد سقوطه أمام ريال أوفييدو، وبرشلونة، وفياريال تواليًا في المراحل الثلاث الماضية من الدوري.

في المقابل، تجمَّد رصيد إلتشي عند 38 نقطةً في المركز الـ 14، علمًا أنه تلقَّى الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصاراتٍ متتاليةٍ، وبات يبتعد بفارق أربع نقاطٍ عن منطقة الهبوط.

وفي مواجهةٍ أخرى، انقاد خيتافي إلى خسارته الـ 16 في الدوري الموسم الجاري بسقوطه أمام ضيفه رايو فاييكانو 0ـ2 عبر سيرخيو كاميو، والبديل الأنغولي راندي نتيكا بعد ثلاث دقائق من دخوله بدلًا من كاميو.

ورفع رايو فاييكانو رصيده إلى 42 نقطةً في المركز الـ 11، مقابل 44 لخيتافي في المركز السابع.