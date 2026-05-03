بورنموث يعزز الحظوظ القارية بثلاثية كريستال بالاس

عزَّز فريق بورنموث الأول لكرة القدم حظوظه في مشاركةٍ قاريةٍ بانتصاره على كريستال بالاس 3ـ0، الأحد، ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع بورنموث رصيده إلى 52 نقطةً، وعزَّز حظوظه باللعب أوروبيًّا، إذ بات يتقدَّم على برينتفورد «السابع» بنقطةٍ.

في المقابل، لم يجمع بالاس سوى نقطةٍ واحدةٍ في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن «البريميرليج»، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الـ 15 بـ 43 نقطةً، في ظل تركيزه على مشاركته القارية بـ «كونفرنس ليج».

وفاز فريق المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر على شاختار دانيتسك الأوكراني 3ـ1 في ذهاب نصف النهائي، وسيستضيفه إيابًا، الخميس المقبل.

وبدا بالاس في طريقه إلى خسارةٍ جديدةٍ في الدوري عندما تأخر بهدفين في الشوط الأول عبر الكولومبي جيفرسون ليرما بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرةٍ، نُفذِّت من ركنيةٍ، وحاول دين هندرسون، حارس المرمى، إبعادها، لكنَّها تخطت خط المرمى في الدقيقة 10، والفرنسي إيلي جونيور كروبي من ركلة جزاءٍ «32».

وفي الشوط الثاني، أنهى البرازيلي ريان أي أملٍ لبالاس بالعودة بالثالث بتسديدةٍ قريبةٍ إثر تمريرةٍ من البديل الويلزي دافيد بروكس «77».