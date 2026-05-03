دورة مدريد.. خامس ألقاب سينر تواليا

حقق الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، إنجازًا غير مسبوق في كرة المضرب، بإحرازه لقبه الخامس تواليًا في دورات الماسترز الألف نقطة، بتغلبه على الألماني الثالث ألكسندر زفيريف 6-1 و6-2 الأحد في نهائي دورة مدريد.

واللقب هو الأول لسينر في مسيرته في بطولة مدريد، والخامس تواليًا في دورات ماسترز الألف نقطة بعد مونتي كارلو وميامي وإنديان ويلز وباريس.

كما أنه حقّق انتصاره الـ23 تواليًا، علمًا أن آخر خسارة له كانت أمام التشيكي ياكوب منشيك في ربع نهائي دورة الدوحة في 19 فبراير الماضي.

وفكّ شراكته مع الثلاثي الأسطوري في اللعبة، السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، أصحاب الألقاب الأربعة تواليًا في هذه الفئة.

ورفع البالغ 24 عامًا، عبر تتويجه في مدريد، عدد انتصاراته المتتالية في دورات ماسترز إلى 28 لم يخسر خلالها سوى مجموعتين «56-2».

واستفاد سينر من كسرين لإرسال زفيريف في الشوطين الثاني 2-0 والرابع 4-0 من المجموعة الأولى، في طريقه لحسمها 6-1.

وتابع تفوّقه في الثانية بكسرين إضافيين في الشوطين الثالث 2-1 والسابع 5-2، في طريقه لحسمها 6-2.

ولم يواجه سينر صعوبة في حسم لقب دورة مدريد في ظل غياب منافسه المباشر الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانيًا، ليستعدّ بذلك على أفضل وجه لبطولة رولان جاروس، وهي بطولة الجراند سلام الوحيدة التي تنقص خزائنه، ويبدو مرشحًا فوق العادة لإحراز لقبها بعدما تأكد غياب ألكاراز بالذات عنها للإصابة.

ولكن قبل التوجُه إلى العاصمة الفرنسية، سيخوض المصنف الأول دورة روما من 6 إلى 17 مايو الجاري والتي كان قد خسر لقبها العام الماضي أمام ألكاراز.