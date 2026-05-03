سينر.. احتفالية التتويج

احتفل الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، على منصة التتويج بإحرازه لقب دورة مدريد للماسترز «ألف نقطة» بعد تغلُّبه على الألماني ألكسندر زفيريف «الثالث» 6ـ1 و6ـ2 في النهائي، الأحد (وكالات)