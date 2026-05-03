المرة الرابعة.. التعاون يضرب الشباب في الدورين

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الشباب خلال الدورين الأول والثاني للمرة الرابعة في تاريخه، بعد انتصاره 5ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

وكرر «سكري القصيم» تفوقه على الفريق العاصمي في الدورين خلال موسم واحد، بعد أن سبق له تحقيق ذلك في مواسم 2015ـ2016، و2020ـ2021، و2023ـ2024، إضافة إلى النسخة الجارية.

وبادر الشباب بالتسجيل عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله عند الدقيقة «23»، قبل أن يقلب التعاون النتيجة بثنائية عبر محمد الكويكبي «31»، والكولومبي روجير مارتينيز «35».

وفي الشوط الثاني، عزز التعاون تقدمه بهدف ثالث عن طريق أنجيلو فولجيني «49»، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الرابع «53»، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق محمد الشويرخ بالخطأ في مرماه «73».

وفي الدقائق الأخيرة كان يستطيع الشباب تقليص الفارق إلا أن البلجيكي يانيك كاراسكو أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة «85».

ورفع التعاون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، من 15 انتصارًا و7 تعادلات مقابل 9 خسائر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الـ 13، من 7 انتصارات و11 تعادلًا و12 خسارة.

ويواجه الشباب نظيره النصر، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ33 المقدمة، فيما يلاقي التعاون فريق الأهلي 11 مايو الجاري، لحساب الجولة الـ32.