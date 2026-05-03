تويستد مايندز يعتذر عن نهائيات «Overwatch»

أعلن نادي تويستد مايندز اعتذاره عن عدم المشاركة في نهائيات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية للعبة «Overwatch» بسبب تعارض موعد البطولة مع المعسكر الخارجي للفريق، الأحد.

وأوضح النادي في بيانٍ رسمي، أن قرار الاعتذار جاء بعد مراجعة جدول الفريق وبرنامجه الإعدادي، إذ تقرَّر منح الأولوية للتحضير للمشاركة الدولية المقبلة في بطولة «OWCS 2026 Champions Clash»، المقرَّر تنظيمها في اليابان.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى ضمان أعلى درجات الجاهزية لتمثيل السعودية والمنطقة بالمستوى الذي يليق بالمحفل الدولي.

وثمَّن تويستد مايندز في ختام بيانه جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والقائمين على الدوري في تطوير المنافسات المحلية، مقدمًا شكره لجماهير النادي على دعمهم المستمر