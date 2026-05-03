15 لاعبا إلى نهائيات «EAFC 26»

تأهل 15 لاعبًا إلى الأدوار النهائية من بطولة «الميجر» للعبة «EAFC 26»، بعد ختام التصفيات الأولية التي نظمت في السعودية بنظام «الأونلاين»، وشهدت مشاركة أكثر من 200 لاعبًا.

وضمت قائمة المتأهلين لمرحلة الحضور، التي تجمع نخبة من أبرز المحترفين في الساحة المحلية، كلاً من: مساعد الدوسري، وسويحي، وثامر إيرا، وليبرادي، وكيمو، وأسامة، وسعد، ومود، ومحمد فوزي، ومحمد، وعمر، وأحمد المجاهد، وبتز، ويزن، ومودز، إضافة إلى اللاعب ابرا.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن سلسلة منافسات «الميجر» في السعودية، التي تهدف إلى رفع مستويات التنافسية بين اللاعبين المحترفين في الألعاب الرياضية الإلكترونية، وتجهيزهم للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.